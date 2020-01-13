去年二手夾屋價量齊升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，綜合去年二手夾屋買賣合約登記錄得145宗，總值10.59億元，較2018年的116宗及8.25億元，分別上升25.0%及28.4%，金額首破10億元水平，創1999年有記錄以來新高，宗數是創2016年159宗後的3年新高，反映市民的住屋需求強勁。

去年有9宗二手夾屋打入歷年高價成交榜之內。歷年買賣金額最高的首三位均於去年登記，金額更達1000萬元或以上，兼全部為青衣宏福花園的成交。11月份青衣宏福花園第2座中層E室，成交價錄1,028萬元。7月份青衣宏福花園第2座中層A室，錄1,020萬元。5月份青衣宏福花園第3座中層H室，錄1,000萬元。

按金額分類方面，去年價值600至650萬元的二手夾屋買賣升幅最多，錄13宗，按年上升62.5%。價值650至700萬元的買賣錄25宗，按年上升56.3%。價值700萬元以上的買賣錄85宗，按年上升30.8%。不過，價值600萬元或以下的買賣錄得跌幅，錄22宗，按年減少18.5%。

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