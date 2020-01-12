2019年下半年受到本港政治事件及中美關係不穩影響，商廈全年租、售價錢皆倒跌收場。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，去年全年甲級商廈、乙級商廈的售價分別下跌6.1%及5.7%，當中金鐘甲廈跌幅高達18%，屬全港「最傷」。

報告指，2019年商廈市場表現先穩後跌，下半年受到市況轉差影響，商廈租、售價錢皆急跌，成交量也大幅下滑。連同逾億元公司轉讓買賣個案在內，去年全年商廈共錄962宗買賣，按年挫53.9%，為1996年有紀錄以來的新低，成交額僅466.9億元，按年跌59.9%。

按區域劃分，去年多個商業核心區的租、售價錢均「見紅」，港島表現更明顯跑輸九龍，當中金鐘甲廈去年挫17.7%，最新平均呎價僅31,944元，是各區表現最差，重回2017年底水平。至於上環甲廈全年也大挫16.7%，是全港表現第二差的地區，反觀受惠高鐵通車效應的尖沙嘴去年僅跌3%，東九龍更逆市升3.7%，表現較港島核心區更好。

此外，去年港島甲廈租金表現，同樣跑輸整體甲廈的5.7%跌幅，金鐘、上環甲廈全年分別累跌14.6%及12.8%，分列全港跌幅首次名，租金重回2017年中水平。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，上環及金鐘等港島核心區甲廈價格，自從2017年中環美利道地皮以高價售出後，便一直急升，波幅也明顯較九龍大，因此去年出現市況調整時，港島核心區跌幅也較其他區域為高。