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【西九新盤起動】WEST PARK上載樓書 實用333方呎起

文章日期：2020年1月12日 15:15
農曆新年前多盤齊推，興勝創建（0896）旗下深水埗WEST PARK，剛上載樓書，項目提供63個住宅單位，實用面積由333至493方呎，大部份為兩房或兩房連閱讀室單位，只有低層C室屬一房間隔，另設連平台及連天台單位。
 
不過，兩個頂層連天台單位，均不設內置樓梯，住戶需利用公家樓梯前往天台，再穿越預留予維修喉管的空間，才到達屬於私家的天台部份。
 

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