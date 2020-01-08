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【買豪宅沒難度】朗濤三房售2410萬 買家建期付款只需先付5%
文章日期：2020年1月8日 17:10
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發展商為加速去貨，多個新盤近期均提供以先住付、長成交期作招徠。鷹君
（0041）
旗下大埔白石角朗濤，最新透過招標以2410.6萬元，售出8A座11樓B室，屬實用面積1233方呎3房戶，實呎19551元。據成交紀錄冊顯示，買家先付5%訂金即約120萬元後，餘下95%可於項目今年7月入伙時始需上會；朗濤今年暫時累積售出4伙，套現約4770萬元。
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