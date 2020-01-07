近年多個發展商推出細單位發售，仲量聯行最新發表的《住宅銷售報告》指出，預計2020年落成的A類單位（實用面積少於430方呎），數量約達1.19萬個，佔總體供應量的55%，細單位的落成量將創10年新高，並預期發展商新盤開價，將進一步回軟以求去貨。

另差餉物業估價署統計數據顯示，A類單位佔整體住宅新供應的比例由2010年的約5%，急升至2019年的45%。與此同時，去年B類單位（實用面積介乎431至752方呎）的比例由50%減至34%，而C類單位（實用面積介乎753至1,075方呎）的比例也由34%跌至12%。

市場細單位供應量顯著增加，主要是因為發展商近年興建大量小型、甚至納米單位，以應付樓價持續上升令首置買家愈來愈難支付首期的問題。

仲量聯行資本市場部資深董事莫凱傑表示，該行預計今年A類住宅單位供應量將進一步增至約11,900個，鑑於一手空置稅實施在即，加上樓市前景疲弱，發展商將需要進一步下調新盤開價以求去貨。不過，由於政府已於2019年第四季放寬按保限制，將可申請最高九成按保的樓價上限由400萬元調升至800萬元，預期買家可能將轉投面積更大單位，預期發展商將逐漸改變住宅發展模式，興建更多中型單位以適應變化。

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