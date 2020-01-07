沙田九肚麗坪路一帶的洋房不乏廠家承接，土地註冊處資料顯示，由建滔（0148）等發展的九肚駿嶺薈，獲敏華控股（1999）始創人兼董事局主席黃敏利一家三口，以超過5.5億元連購三幢洋房，其中實用10706方呎、連3879方呎花園及2971方呎天台的50號屋，以2.68508億元售出，實呎25080元，登記買家為黃敏利。另外，實用5685方呎的51號屋，作價1.4258億元，實呎25080元，買家為黃影影，即黃敏利女兒；至於實用5697方呎的52號屋，作價1.42881億元，實呎25080元，登記買家為黃澤輝，即黃敏利兒子。

換言之，黃敏利一家三口共以5.53969億元，連購項目三幢洋房。

現年約55歲的黃敏利，2015年曾獲香港「銅紫荊星章」，1992年成立的敏華控股，主營產品涉及功能梳化、科技床墊、海綿以及板式家具等，旗下芝華仕(CHEERS)品牌連續多年入選美國十大家具供應品牌前三甲位置，產品應用於中國高鐵、上海世博會影院、中國南方航空、萬達影院等領域。

另外，具內地背景的房地產基金凱龍瑞，其中國香港首席執行官何震東，亦以7371.2萬元購入駿嶺薈一幢32號屋，實用2734方呎，實呎26961元。

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