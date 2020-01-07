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【豪宅成交】峻源招標售出4伙三房戶 呎價最高1.7萬

文章日期：2020年1月7日 14:57
早前成功投得港島大坑住宅地皮的中信泰富，同系馬鞍山峻源進行新一輪銷售、推出84伙招標；據成交紀錄冊顯示，暫時售出4伙分布於2座12、15、16及18樓的C單位，同屬實用面積1194方呎3房戶，成交價介乎1922萬至2050萬元、實呎1.6萬至1.71萬元，套現約7864萬元。峻源去年9月開售至累沽約22伙，估計套現約4.5億元。
 

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