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【今年開齋】樂悠居兩房636萬易手 13年賺2.6倍
文章日期：2020年1月7日 14:44
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荃灣樂悠居錄得今年首宗二手成交，利嘉閣市務經理石家誠表示，樂悠居低層17室，屬實用面積420方呎兩房間隔，原業主最初開價640萬元，經議價後微減4萬元、以636萬元沽出，實呎15143元；原業主2007年3月以約177萬元購入單位，持貨約13年，帳面獲利約459萬元、物業期間升值2.6倍。
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