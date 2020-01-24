荃灣樂悠居錄得今年首宗二手成交，利嘉閣市務經理石家誠表示，樂悠居低層17室，屬實用面積420方呎兩房間隔，原業主最初開價640萬元，經議價後微減4萬元、以636萬元沽出，實呎15143元；原業主2007年3月以約177萬元購入單位，持貨約13年，帳面獲利約459萬元、物業期間升值2.6倍。