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內衣店16萬租波斯富街撻租舖 劈租六成

文章日期：2020年1月6日 18:38
圖為銅鑼灣波斯富街70號地舖。

去年8月原獲藥房以20萬承租的銅鑼灣波斯富街70號地舖，撻租後近期以16萬元租出，新租金較舊租跌幅超過六成。 

中原(工商舖)商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，該租賃個案位於銅鑼灣波斯富街70號地下，面積約1,000方呎，丟空半年後終獲內衣店以月租約16萬元承租，呎租約160元。資料顯示，該舖前租客為電訊公司中國移動，舊租金為每月約45萬元，去年中遷出，是次新租較舊租大減64%。該舖曾於去年8月獲藥房以每月20萬元承租，惟該租客最終因應市況撻訂離場，最新成交租金亦較其下跌兩成。黃氏補充，該舖於2013至2016年自由行高峰期時，月租曾達約80萬元。

黃氏續稱，銅鑼灣為示威重災區，加上自由行旅客遞減後，令區內舖位租金水平持續疲弱，過去半年更為明顯。踏入今年首季，社會運動有緩和跡象，核心區舖租亦回調至一定水平，陸續有商戶物色潛力舖位，趁租金回調時進駐，相信此舉將會帶動舖位租務交投逐漸增加。

 

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