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【百無禁忌、大吉大利】荃中三房凶宅400萬沽 低市價三成
文章日期：2020年1月6日 16:25
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荃灣上車屋苑荃灣中心新近錄得一宗低市價成交，有3房凶宅單位以400萬元易手。
市場消息指，荃灣中心7座中層B室，實用面積460方呎、屬3房間隔，於上月以400萬元沽出，實呎8696元，成交價低正常市價約三成。據悉，該單位約20年前，曾發生燒炭自殺事故，有一名女子喪生。資料顯示，屋苑同類較高層單位現時造價均逾500萬元。至於單位原業主，於2011年7月以188萬元購入，持貨近9年，帳面獲利212萬元，物業升值1.1倍。
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