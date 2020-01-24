荔枝角西九四小龍之一的宇晴軒，1月份交投率先起動，至今暫錄2宗成交。

中原副區域營業董事歐陽振邦表示，宇晴軒2座低層E室，屬實用面積468方呎兩房間隔，原業主最初開價790萬元，微減10萬元後，以780萬元成交、實呎16667元，新買家為上車客。原業主2010年10月以360萬元購入單位，持貨逾9年，帳面獲利420萬元離場，單位期內升值近1.2倍。