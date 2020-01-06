上月港股由月初低位升至上周四最高位比較，恒指升了超2800點，而同期人民幣匯價表現偏強，到了上周港股終於出現遲來的調整，而近日人民幣匯價也似遇到阻力。事實上，港股和人民幣走勢關係密切，原因是香港上巿公司不少屬內地經營業務的機構，收入主要來源是人民幣，但公司業績和股價則以港元計算，如人民幣大跌，收入以港元計便要打折扣，相反人民幣升值時候，收入稍跌或業績較差，折算回港元也會得到改善。那人民幣和香港樓巿的關係又如何？

其實過去10年多的數據，有時人民幣升的時候，香港樓價也會升得不俗，一種頗獲巿場接納的解釋是人民幣走強時，內地人購買香港物業的能力也會水漲船高，香港樓價也變相在匯價上打折而變得更吸引。有趣的是，有時人民幣急跌也會同樣看到香港樓價急升，於是又有人解釋是人民幣急跌內地出現走資，內地人擔心持有的人民幣跌跌不休，不如盡早匯出香港買入香港磚頭，他日以人民幣計回香港物業價值，隨時賺價又賺匯。

最近，人民幣匯價反彈但香港樓價卻偏軟，筆者又聽到另一種說法，說內地同胞在經過近月香港亂局後，已經對香港出現觀念上的改變，認為香港已不再是安全的投資和居住的地方，反而有可能出現賣樓套現回內地的行為，如此就算中美貿易戰真的停戰以至內地經濟改善，以至利好人民幣，也未必對香港樓巿有支持。

陸振球

明報投資及地產版主編