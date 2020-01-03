發展商積極改劃土地，由鄧成波家族持有的屯門藍地丈量約份第130約地段第523號餘段、第714號餘段等多個地段，申請作中低密度住宅，擬建307伙，涉及約21.15萬方呎。

城規會文件顯示，上述地皮鄰近詠柏苑，地皮面積8.79萬方呎，鄧氏家族申請由現時的「住宅(乙類)1」，改為「住宅(乙類)4」用途，計劃以2.5倍作發展，興建9幢8層住宅大廈，提供307伙、平均面積690方呎的住宅單位，涉及21.1 5萬方呎，項目最快於2024年落成。

此外，長實（1113）就大埔鳳園、毗鄰同系嵐山的一幅綜合發展區用地的項目，提供優化發展方案，擬建5幢28至30層高住宅廈，部分樓宇較原先高1層，擬建單位數目由1462伙，輕微增加至1470伙，涉及住用樓面約74.9萬方呎。

記者：甘潔瑩

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