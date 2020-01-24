踏入2020年，中原城市領先指數CCL最新報178.13點，按周升0.24%，即去年全年約升2.1%，逾十年升幅最少。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.98點，按周升0.28%。CCL(中小型單位)報178.68點，按周升0.30%。三大整體指數上周齊創新低後，雖然今周回穩，但反映豪宅樓價指數的CCL(大型單位)則報175.28點，創41周、即逾10個月新低，按周跌0.09%。豪宅樓價明顯下調，連跌6周共3.44%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本周CCL三大整體指數齊升，但升幅輕微，走勢持續反覆向下調整。四區方面，九龍樓價續跌。九龍CCL Mass報172.13點，創42周、逾10個月新低，按周跌1.17%，跌幅17周最大，連跌5周共4.21%。港島CCL Mass報188.54點，按周升0.39%。新界兩區樓價有回穩跡象，但走勢仍待觀察。新界東CCL Mass報189.82點，按周升0.68%，連升3周共1.87%。新界西CCL Mass報164.23點，按周升2.00%，升幅75周、近19個月最大。

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