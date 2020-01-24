內房萬科（香港）西營盤新盤15 Western Street今日開價，成為2020年首個開價全新盤；項目首張價單涉及50伙，扣除最高16%即供折扣優惠後，折實平均實呎27919元，比恒地（0012）2018年9月推出的同區藝里坊‧1號首張價單折實平均29988元，低約7％。萬科（香港）執行董事周銘禧形容，項目定價為「2020年開市價」，參考市況及同區樓盤成交價而定，即日起收票，期望最快下周發售。

今張價單涉及50伙，包括20個開放式、30個一房單位，實用面積213至344方呎，售價最平為3樓C室，實用213方呎，開放式間隔，定價707萬元，折實593.9萬元，折實實呎27883元；另呎價最平為實用344方呎一房戶，定價1039.6萬元，折實873.3萬元，折實呎價25387元。

另外，購買開放式單位買家，可以優惠價500元換購變形傢俬套裝，發展商又會為所有單位買家送出「業權契據費用」。周銘禧又稱，價單內50個單位全數折實低於1000萬元，20個低於800萬元(即可承造九成按保)。

記者:林尚民

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