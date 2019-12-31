即將踏入2020年，回顧2019年全年，本港十大屋苑共錄得2262宗成交，較去年2094宗上升8%，當中天水圍嘉湖山莊全年累計錄得439宗，與去年相約，交投量今年再次榮登十大屋苑之首；呎價方面，有8個屋苑全年成交呎價錄得升幅，升幅介乎1.7%至13.8%，並以藍田麗港城的升幅最為顯著，平均實呎14500元，較去年實呎12738元升13.8%。

連續四個月破百宗成交

若綜觀過去數年，十大屋苑今年錄得2262宗二手成交，雖然錄得按年升幅，惟仍較2016年及2017年，分別錄得約2500及2300宗少。據中原統計，十大屋苑成交量今年最高首三位，順次序為天水圍嘉湖山莊、沙田第一城及鰂魚涌太古城，全年分別錄得439宗、293宗及254宗。同時，鰂魚涌康怡花園全年錄得112宗，較上年共錄88宗升約27%，升幅為十大屋苑最高。另一邊廂，共有8個屋苑今年呎價錄得按年增長，惟東涌映灣園及紅磡黃埔花園的呎價則錄得1.6%及2.1%的跌幅，其中紅磡黃埔花園今年平均實呎16511元，較去年16864元低2.1%。

事實上，臨近年尾，整體二手交投步伐減慢。十大屋苑12月共錄得118宗二手成交，較11月158宗下跌約25%，但仍為自今年9月以來，連續4個月錄得破百宗成交。不過，本月成交呎價則出現下調，共有7個屋苑呎價錄得跌幅，幅度由0.9%至4.9%不等，僅鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城按月成交呎價靠穩。

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