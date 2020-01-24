新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park自上周四以折實平均實呎11,388元首推142伙後，周日起連續三日三度加推新價單，發展商最新上載涉及128伙的4號價單，折實平均實呎12,756元，較首張價單高約12%，主要是因為新一批單位有近四成為連平台、連天台或連花園的特色戶，其中6伙屬首次推出的別墅頂層複式連天台單位。

Wetland Seasons Park最新加推的128伙，維持最高18%直減折扣，整批折實均呎12756元，單位折實價由490.7萬元至1743.62萬元。據價單顯示，今批入場單位為6座1樓A8單位 ，實用面積391方呎，屬2房連開放式廚房間隔，折實售價490.7萬元，折實呎價12550元；售價最高單位為別墅8的3樓及5樓A室，屬複式連天台特色戶，實用面積1272方呎，採4房1套間隔，外連320方呎平台及314方呎天台，折實售價1743.62萬元，折實實呎13708元。

另外，市場消息指出，項目暫累收逾4000票，以發展商總共推出4張價單涉436伙計，超額認購8倍。

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