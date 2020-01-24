樓市回調，補地價金額亦下跌。港鐵今日公布，正式邀請發展商及/或財團提交，就將軍澳日出康城第12期物業發展項目提交標書，將於2月4日 (周二) 下午二時正截標。上述日出康城12期住宅項目，上周二共收33份意向書，為日出康城各項目中獲收意向書最多的期數，可建樓面約96.11萬方呎，涉及約2000伙住宅單位，為5年來區內涉及單位數目最多的發展期數，項目其中一項賣點是位處商場上蓋。消息指，康城12期補地價金額為27.25億元，以可建樓面96.11萬方呎計，折合每呎補地價2835元。據悉，分紅比例最少15%，項目入場費為3.5億元。

資料顯示，毗鄰日出康城12期、今年3月推出招標的日出康城11期項目，補地價金額為30.549億元，以住宅樓面95.65萬方呎計，每方呎補價3,194元，為日出康城各期發展中，補價最貴的一期，次高補地價為會德豐（0020）於2015年5月投得的康城7期發展，當時每方呎樓面地價3,147元。若與11期比較，12期每呎補地價低逾一成。

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