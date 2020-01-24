特色單位向來備追捧，小西灣大型屋苑藍灣半島最新有特色戶以每實呎2.7萬元沽出，呎價為屋苑兩年半新高。

市場消息指，藍灣半島3座高層B室，實用面積748方呎，建築面積1178方呎，屬3房間隔，並附設天台，原業主最初叫價2500萬元放售，經買賣雙方議價後，累減450萬元或18%，新近以2050萬元獲新買家接貨，實呎27406元，成交呎價為屋苑自2017年4月後高位。原業主2008年4月以1085萬元購入，持貨11年，帳面獲利965萬元，物業升值89%。

資料顯示，屋苑6座高層一個連天台特色戶，曾於2017年4月以3950萬元易手，按單位實用面積1392方呎計，呎價達28376元，為屋苑呎價最高紀錄。

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