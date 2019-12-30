茶飲店近年大行其道，除謝利外，另一「旅遊達人」袁學謙（Benedict），亦於今年8月開設日台茶飲店「+-×茶」，目前已收支平衡。他接受訪問時稱，幕前工作是「Easy Money」，始終會被其他人取代，所以較喜歡「用腦賺錢」，認為做生意才是長遠之策。

茶飲店「8．5」三罷翌日開張

不過，袁學謙開設「+-×茶」，未因反修例事件以低價租用舖位；他於今年初計劃開茶飲店，並於5月底、即反修例風波爆發前簽約，租用上環永吉街一個面積約600方呎地舖，月租約5萬至6萬元，但6月中開店後出現反修例運動，業主亦不肯減租，但認為「租都是要交、生意都要做，無懼『8.5三罷』，於翌日開張。」

以特許經營模式為目標

袁表示，由於「+-×茶」選址不是旺區，主要客群亦是附近的「OL」，過去數個月，實際上只是有數日生意受影響，加上本身的旅遊節目《離地自由行》正在電視台播放，亦吸引附近不少街坊光顧，因此開業數月已達收支平衡。

雖然袁學謙亦有計劃在台北西門町開店，但笑言「西門町點貴都平過香港」。不過，袁學謙的目標不在開舖，而是建立好品牌後，以特許經營模式批出經營權，認為這樣「最賺錢」。他續稱，即使未來有機會在港開舖，亦不會選擇旺區，因為旺金太貴，反而擬在元朗、將軍澳等區開舖。

科技大學商學院出身的袁學謙，是知名KOL及節目主持，早有生意頭腦，畢業後不久已開設巿場推廣及活動策劃公司，兩年前在倫敦代理抹茶粉，今年又開網上蛋糕店及「+-×茶」。

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