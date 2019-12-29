受反修例風波影響下，社會局勢持續惡劣，對經濟和樓市成交市況均帶來影響。

中原研究報告指，12月截至24日，本月一手私宅買賣合約登記暫錄得515宗、總值94.3億元，預期整月錄約700宗、涉110億元(具體反映11月成交市況)，將較11月錄得2089宗及涉196.7億元，按月分別大跌66.5%及44.1%，估計宗數為去年12月錄386宗後的12個月新低，金額則是去年11月錄96.3億元後的13個月新低，反映11月期間發展商放緩推盤，以致一手交投顯著下降。

可留意的是，今年一手註冊宗數高達2萬宗水平，料將創2004年26,885宗後的15年新高。

二手方面，本月截止至24日，二手私宅買賣合約登記暫時錄得2,001宗、涉總值167.5億元，預測整月登記約2,300宗、涉200.0億元，將較11月錄得3,350宗及265.2億元，按月分別下跌31.3%及24.6%，估計宗數及金額是自今年9月錄1,970宗、涉154.8億元後，同為3個月新低紀錄，顯示11月社會氣氛不穩，打擊市民買樓意欲。

全年方面，今年二手私宅買賣登記暫錄35,579宗、涉3,118.3億元，預測全年錄約35,880宗、涉3,150.0億元，將較去年得38,782宗及3,289.7億元，按年分別跌7.5%及4.2%，相關宗數或創2016年錄34,657宗後的3年新低。