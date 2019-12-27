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【損手見血】沙田中心車位業主 持貨一年蝕33%
文章日期：2019年12月27日 18:22
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樓市交投氣氛轉淡，個別樓盤的車位更錄蝕讓成交。市場消息指，沙田中心P1層一個單號車位新近以75萬元沽出，按原業主去年10月112萬元購入價計，持貨僅1年轉手，帳面蝕讓約37萬元或33%離場。
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