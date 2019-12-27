節日氣氛濃厚下，二手市場交投疏落。鴨脷洲海怡半島12月暫錄10宗成交，只佔上月全月21宗的52%，交投量顯著下滑。中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，屋苑最新一宗成交為22座高層A室，實用面積584方呎，屬2房連儲物房間隔，新近以939萬元成交，實呎16079元；原業主2011年7月以553萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利386萬元，物業升值近七成。