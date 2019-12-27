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【有價有市】高山企業長沙灣工廈獲批強拍令 底價3.95億

文章日期：2019年12月27日 18:06
舊樓併購有價有市。高山企業（0616）去年就長沙灣瓊林街121號永昌工業大廈申請強拍，而項目今日獲批強拍令，底價3.95億元。資料顯示，永昌工業大廈現時為一幢樓高10層高工廈，樓齡約49年，佔地約5483方呎，高山企業持有86.36%業權，尚欠部份地廠未能收購。業界人士預計，項目將重建成商廈，涉及樓面約6.58萬方呎。
 

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