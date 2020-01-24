【樓價冇運行?】CCL下挫至逾9個月新低
文章日期：2019年12月27日 15:44
本港社會氣氛未見明顯改善，加上近期樓市成交偏淡之際，中原地產公布，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報177.71點，成為39周、即逾9個月來的新低紀錄，按周跌0.82%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass則報179.47點，為40周、即約10月新低紀錄，按周跌0.83%，跌幅是14周最大。
同時，CCL（中小型單位）報178.15點，同為39周新低，按周跌0.84%，跌幅14周最大；CCL（大型單位）最新報175.44點，為40周新低，按周跌0.72%，反映豪宅樓價走勢明顯回軟，連跌5周共3.36%。
四大分區方面，本周港島樓價跌幅最顯著，港島CCL Mass報187.81點，為7周即近兩個月新低，按周跌1.99%，跌幅14周最大。另九龍CCL Mass報174.17點，為40周新低，按周跌0.54%，連跌4周共3.08%。
新界方面，新界西CCL Mass報161.00點，為41周新低，按周跌0.73%；新界東CCL Mass報188.53點，按周升0.38%，連升2周共1.18%。
新界兩區樓價暫時回穩，但近8周計，新界東CCL Mass累跌1.55%、新界西CCL Mass累跌0.20%、九龍CCL Mass累跌0.84%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，回顧今年各大指數表現，CCL（大型單位）今年暫跌0.25%，是八大樓價指數中首個見紅下跌的指數，而其餘指數今年暫時仍錄得微升，其中CCL升1.84%、CCL Mass升1.98%、CCL（中小型單位）升2.26%、港島升2.95%、九龍升0.91%、新界東升4.12%，以及新界西升0.91%。
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