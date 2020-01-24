新地 （0016） 天水圍全新大盤Wetland Seasons Park，剛公布首張價單涉及142伙，分別112個2房戶、及30個3房戶，折實入場費由480.42萬元起、折實實呎9988元起，最快於明日收票，下周開售。新地副董事總經理雷霆形容，Wetland Seasons Park首張價單為「普天同慶價」，因濕地公園只得一個，買家能以優惠價購入物業，絕對值得慶祝。

對於本港樓市，雷霆指，中美貿易戰緩和，股市亦回升，市民對樓市重拾信心，認為現時是推盤好時機，而明年樓市表現將窄幅上落。

新地代理總經理胡致遠表示，項目首張價單涉142伙，全屬標準戶，計算最高直減折扣18%，折實售價由480.42萬至740.95萬元，折實實呎9988至12302元，整批折實平均呎價約11388元，惟其中只有2伙的折實實呎低於1萬元。

不過，今批單位折實售價全部低於800萬元，意味買家皆可承造九成按保。

胡續指，項目設4種付款辦法，包括即供付款（享樓價最高18%折扣）及3款建築期付款，視乎買家選擇的稅務回贈，而享不同的折扣優惠，由樓價1%至12.5%。項目示範單位將於明日對外開放，視乎情況而決定明日是否同步收票。

記者：甘潔瑩