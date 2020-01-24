【天水圍全新地標】話你知: 新地5年奪天水圍住宅地 地價1900元「有找」
文章日期：2019年12月26日 14:49
作為新地（0016）最新登場大盤、以坐擁天水圍濕地公園景色為賣點的Wetland Seasons Park，是新地繼與長實（1113）合作、早於2003年開售的慧景軒後，16年來首次在天水圍區內發售的首個獨資發展項目。翻查資料，地政總署於2014年中公布兩幅天水圍住宅用地招標結果，均由新地奪得，總值約41.9億元，每幅地皮折合樓面呎價均為1800餘元。
是次Wetland Seasons Park所在的天水圍第115區地皮，中標價約19.68億元，以可建樓面約104萬方呎計，折合每方呎樓面地價約1893元。至於另一幅天水圍第112區地皮，可建樓面約121.9萬方呎，中標價約22.2億元，折合每方呎樓面地價約1822元。
市場估計，新地是次開售Wetland Seasons Park，獲利將甚豐厚。
事實上，作為天水圍區內逾10年來首個全新大型私宅樓盤，新地銳意將Wetland Seasons Park打造為區內新地標，勢成2020年首個全新開售大盤。
另新地今年11月以逾422億元奪得西九龍高鐵站商業地王後，集團副董事總經理雷霆曾向傳媒表示:「高鐵站全香港只得一個，濕地公園全港都只有一個，所以Wetland Seasons Park是全香港獨有。」
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