是次Wetland Seasons Park所在的天水圍第115區地皮，中標價約19.68億元，以可建樓面約104萬方呎計，折合每方呎樓面地價約1893元。至於另一幅天水圍第112區地皮，可建樓面約121.9萬方呎，中標價約22.2億元，折合每方呎樓面地價約1822元。

市場估計，新地是次開售Wetland Seasons Park，獲利將甚豐厚。

事實上，作為天水圍區內逾10年來首個全新大型私宅樓盤，新地銳意將Wetland Seasons Park打造為區內新地標，勢成2020年首個全新開售大盤。

另新地今年11月以逾422億元奪得西九龍高鐵站商業地王後，集團副董事總經理雷霆曾向傳媒表示:「高鐵站全香港只得一個，濕地公園全港都只有一個，所以Wetland Seasons Park是全香港獨有。」