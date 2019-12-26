聖誕氣氛濃厚，下半月起青衣區租務、賣買成交氣氛減弱，估計需待新年假期後，市況才回復正常。中原市務經理葉健聰表示，區內指標屋苑藍澄灣新錄一宗租務成交，單位為5座中層E室，實用面積690方呎、屬3房連套房間隔，以1.68萬元租出，實呎租金24.3元。業主於2018年以918萬元買入單位，享租金回報率2.2厘。