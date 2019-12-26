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【市區租盤】匯璽低座四房減價14% 月租7.3萬

文章日期：2019年12月26日 14:05
南昌站新近入伙的大型屋苑匯璽，新錄得大單位租務成交。美聯營業經理黃永財表示，匯璽2A期低座海鑽匯一個高層單位，實用面積1854方呎，屬4房雙套間隔、可望海景，內櫳企理，業主最初放盤叫租8.5萬元，最終以月租7.3萬元租出，即降價1.2萬元或14%，折合實呎租金39.4元。以業主今年3月購入價5322.86萬元計，享租金回報率1.6厘。
 

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