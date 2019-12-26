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【市區租盤】逸新本月錄8租務成交 開放戶呎租55元
文章日期：2019年12月26日 13:08
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太子新入伙盤逸新租務成交不俗，中原首席分區營業經理黃家全表示，逸新高層E室，屬實用面積182方呎開放式單位、望市區景，剛以1萬元租出，實呎租金55元；業主於2017年8月以346萬元購入單位，享3.5厘租金回報率。 逸新本月暫錄約8宗租務成交，平均實用呎租53元。
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