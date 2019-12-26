即時地產新聞

【市區租盤】逸新本月錄8租務成交 開放戶呎租55元

文章日期：2019年12月26日 13:08
太子新入伙盤逸新租務成交不俗，中原首席分區營業經理黃家全表示，逸新高層E室，屬實用面積182方呎開放式單位、望市區景，剛以1萬元租出，實呎租金55元；業主於2017年8月以346萬元購入單位，享3.5厘租金回報率。 逸新本月暫錄約8宗租務成交，平均實用呎租53元。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款