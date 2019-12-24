中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊麗湖居9座高層E室，屬實用面積446方呎兩房間隔，新近以508萬元沽出，折合實呎11390元。原業主於2014年4月以273萬元買入單位，持貨逾5年，帳面獲利235萬元或86%。