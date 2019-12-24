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【二手淡靜】嘉湖本月15宗成交 兩房呎售1.13萬

文章日期：2019年12月24日 15:11
新地（0016）天水圍全新大盤Wetland Seasons Park即將開售，令區內業主普遍心態較強，議價空間最多只約3%，區內指標屋苑嘉湖山莊12月至今錄得15宗成交，成交量低位徘徊，平均實用呎價10460元。
 
中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊麗湖居9座高層E室，屬實用面積446方呎兩房間隔，新近以508萬元沽出，折合實呎11390元。原業主於2014年4月以273萬元買入單位，持貨逾5年，帳面獲利235萬元或86%。
 

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