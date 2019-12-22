受中美貿易戰及本港社會運動影響，影響投資氣氛，今年商舖的大手成交明顯減少，據美聯工商舖資料研究部資料顯示，截至12月18日為止，今年錄得36宗商舖億元成交（包括買賣公司成交個案），較去年同期大跌52%；成交金額約88.88億元，較去年同期大跌71.5%，預計全年大手成交宗數及金額均創2013年辣招以來新低。

該行指，今年位於四核心零售區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀）的商舖億元成交暫錄13宗，較去年同期大跌55.2%，金額約25.62億元，按年大跌約64%；至於非核心區，今年商舖億元成交錄23宗，較去年同期跌48.9%，金額約63.26億元，按年大跌73.4%。數據顯示，今年億元成交的買家，以成交宗數計算，逾八成為本地投資者或發展商，外資佔比則較去年下降，料或與本港今年商舖市場氣氛轉壞，令外資減少在港投資有關。

美聯旺舖董事盧展豪表示，展望明年，若中美貿易戰傳出利好消息，再加上本港社會運動或逐漸平息，由於市場已累積一定的資金，上述因素將吸引買家入市，或令商舖億元成交量回升，而且政府擬於明年開始，以200億元買物業作社福設施之用，預料或會為商舖投資市場增添正面氣氛，相信也會對商舖億元成交帶來支持。