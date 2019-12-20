雖然今年樓市下半年起開始回軟，但有代理行宣布後勤部門明年加薪。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，中原地產香港住宅部2019年全年營業額可逾38億元，截至11月營業額約36億元。營業額雖較2018下跌約7%，但於逆市下仍能保持不俗盈利。

陳又指，今年首三季，中原地產香港皆取得盈利，根據與後勤共享成果的花紅機制，首三季全線後勤已獲發花紅1.29個月花紅，主任級或以上獲發花紅1.94個月，管理層更決定明年全線後勤一律可獲加薪2.5%。陳預期，中美貿易戰達成首階段協議，香港社會運動稍見緩和，各項不明朗因素漸見消除，於持續的低息環境下，相信物業仍是保本的主要工具，累積了半年的購買力，料於聖誕後爆發，於明年一月將出現小陽春。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，預期今年全年公司佣金收入可達到17億元，超越去年公司業績的歷史紀錄，故公司決定明年1月1日起，調高全體後勤員工的薪酬，加幅為2.5%，與大家共享成果。此外，廖又指，明年公司著力加強香港與大灣區互動，投放更多資源開拓大灣區業務，並且強化社交媒體宣傳推廣，吸納不同類型的新客戶。

其他報道：

【重新申請】中建許氏家族上水地申建676伙

【租賃成交】OASIS兩房月租2萬 回報不足2厘

【凍租】房協暫緩檢討租金至明年9月底 3.2萬屋邨單位租金暫不變

【走勢反覆】CCL連跌兩周後微升0.04% 料後市反覆回落

【97貨成交】嘉湖97貨3房585萬沽 22年升值八成

【舊樓強拍】恒地大角嘴舊樓下周一強拍 底價11.45億

【租賃成交】薈臻1房月租1.9萬 呎租73元