房屋協會今日（20日）表示，考慮到本港目前經濟狀況，決定暫緩轄下出租屋邨約3.2萬個單位2020至2022年的租金檢討，現有租金水平維持至明年9月底。房協行政總裁兼執行總幹事黃傑龍表示，今次是房協首次作暫緩租金水平檢討的安排，形容是「特事特辦」。

黃傑龍稱，房協執行委員會昨日（19日）討論2020至2022年的租金水平檢討，經參考本港通脹、市面租金變化、近期社會情況等因素後，認為目前的數據不足以作定論，現時作出調整並不適當，最終決定暫緩租金檢討，至明年8、9月按最新情況檢討，並於明年10月生效，期間房協屋邨租金水平維持不變。

他又表示，目前仍需進一步檢視數據，明年新年後經濟或有可能再轉差，首要是考慮市民的負擔能力。但他稱，受管理、保養及維修成本上升等因素影響，今年房協在出租屋邨帳目有數以千萬元計虧損。

對於房協凍租決定，公屋聯會表示歡迎，但該會預計，房協會因過去兩年本港經濟持續向好，在「可加可減」機制下，未來房委會上調租金。該會期望新一份《財政預算案》會再推出公屋租戶代繳1個月租金的優惠措施，同時為轄下約80萬租戶提供免租優惠，以減輕租戶的經濟負擔。

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