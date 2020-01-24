反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報179.18點，按周升0.04%，終止連續兩周跌勢，另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.98點，按周升0.20%，而CCL(中小型單位)報179.66點，按周升0.14%。三大整體指數連跌2周後單周回穩，但升幅輕微。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL輕微回升並非樓價轉勢向升的訊號，相信未來數周，三大整體指數會於179點至180點附近徘徊，繼續累積向下壓力。

黃良昇又指，九龍樓價持續下跌，九龍CCL Mass連跌3周共2.55%，最新報175.12點，創39周新低，按周跌1.02%。九龍樓價今周跌穿施政報告前175.82點水平，沒收施政報告後的升幅，7周累跌0.40%。早前新界東及新界西樓價亦連跌4周，分別累跌2.79%及3.04%，並先後重返施政報告前水平。樓價下調，由新界蔓延到市區，四區樓價輪流下跌，相信樓市跌勢仍然持續。

港島CCL Mass報191.63點，按周升1.02%，連跌2周後回穩。新界東CCL_Mass報187.81點，按周升0.79%。新界西CCL_Mass報162.18點，按周升0.62%。新界東同新界西指數連跌4周後，單周回穩。CCL(大型單位)報176.71點，創39周新低，按周跌0.47%。早前豪宅指數連續10周在180點到182點之間窄幅徘徊後，走勢明顯回軟，連跌4周，累計跌幅為2.66%。

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