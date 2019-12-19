早前有調查指，本港社會活動持續，部份企業考慮將業務遷離香港。萊坊最新發布的《香港每月物業市場報告》指出，該行注意到很多企業正在接受並適應香港的現實，亦沒有出現企業撤離本港市場的跡象。

該報告指，今年首11個月香港區整體租金下跌10.6%，反映企業對市場前景仍持謹慎態度，許多租戶都非常重視節省成本，預計明年甲廈租金不會大幅下跌，料港島寫字樓租金跌幅約6%至8%，而九龍商廈租金則下跌2%至4%。

零售市場方面，受社會運動影響，部分商舖結業，令零售銷售額下跌，故不少零售商向業主要求減租和提供優惠，萊坊認為，明年零售業面臨前景嚴峻，預測明年核心街舖店租金將最少下跌15%。

住宅市方面，因政府放寬了按保，刺激住宅交投，據土地註冊處資料，11月住宅成交量扭轉了5個月下跌趨勢，按月急升43.9%，達至5,756宗，該行預計在未來3至4個月，樓價600萬至800萬元的物業需求將成為市場主要需求，有關成交量將上升兩至三成，而明年一般住宅樓價下跌5%至10%，而豪宅樓價將出現小幅度回調。

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