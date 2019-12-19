臨近年底，各地產代理行均對明年樓市預測。利嘉閣地產總裁廖偉強認為，在一手空置稅即將開徵下，發展商仍會積極推盤，不過明年全年一手能否再破2萬宗，關鍵要視乎有多少伙數規模夠大的新盤推出，至於二手市場則可受惠放寬按揭限制而繼續造好，預期若明年社會爭拗事件可以進一步平息，帶動經濟復蘇，相信農曆新年過後，樓市可以加快起步，樓價亦料可漸漸回升。他預計，整體樓價料有力「噴射式」上升10%，中小型住宅樓價明年全年升8%至10%；而豪宅物業價格則升3%至5%。

廖偉強又指，過去數年市場將貨就價而大量興建的納米單位，預計明年將完全沒有優勢，相信發展商不會興建該類納米樓。利嘉閣地產董事陳大偉回顧今年樓市表現，指今年樓市整體表現先升後回軟，與2018年的走勢相似，兩年間形成一個近似「M」字型的走勢在。今年上半年表現甚佳，而下半年則因反修例風波引發的社會運動爆發，加上貿易戰不斷纏繞，令市況出現大逆轉，一二手交投齊下挫，樓價亦受壓回落。

二手市場方面，今年開局後即連升三個月，由一月的2,000多宗增至四、五月份都能突破4,600宗，可是下半年起，反逃犯條例修訂事件醞釀發酵，二手私宅買賣登記亦連跌四個月，直至十月中《施政報告》放寬首置按揭保險限制後，才出現較顯著的反彈。截至今年12月16日，二手私宅買賣登記量值分別錄34,692宗及3,048.73億元，預期全年登記量最終錄近3.56萬宗，較2018年的3.88萬宗跌8%，出現連續2年下跌的局面，並為連續5年處於不足四萬宗的低位窄幅徘徊；而全年成交總值料達3,135億元，將按年跌約4%，但仍為史上第五多的年度。

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