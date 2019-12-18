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【重鎚出擊】中信泰富：大坑道項目投資額55億
文章日期：2019年12月18日 20:35
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中信泰富關潔瑩。
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中信泰富剛以32億元、每方呎樓面地價約2.48萬元投得大坑道135號住宅地皮；中信泰富物業代理董事關潔瑩表示，集團對成功投得該地感高興，地皮位處港島傳統一線豪宅地段，位置優越可享全海景，認為地價合理，計劃將該地皮發展成頂級豪宅，並以提供中型單位為主，預計投資額約為55億元，每方呎成本約4.3萬元，料將來售價5萬元起，特式單位有力挑戰港島分層呎價新高，集團對本港樓市中長線具信心。
關續指，集團一向對具發展潛力地段均具興趣，並將繼續物色各類優質發展項目。
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