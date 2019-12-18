中資重臨香港。上周五收到25份標書、為歷年收標最多港島官地的渣甸山大坑道住宅地皮，地政總公署公布，以32億元批予耀視國際有限公司，其母公司為中信泰富，以最高樓面面積128,845方呎計，每方呎樓面地價24,836元，屬市場估計預期。該公司為出價最高的投標者。是次為中信泰富繼2015年5月，以14.7億元投得馬鞍山住宅地（現為峻源）後，4年來再於本港投得政府官地。

是次入標的發展商，大多為港資，並獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、九倉（0004）、嘉里（0683）、華置（0127）、鷹君（0041）等，另信置伙拍麗新（0488）及嘉華（0173）等，而多間中資亦捲土重來，包括中海外（0688）、合景泰富（1813），及首度入標官地的香港建設（0190），另一間自稱公司業務在大灣區的中資機構亦入標。

記者：甘潔瑩

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