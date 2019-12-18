香港興業（0480）旗下愉景灣洋房項目意峰，最新公布將於今日上載樓書，集團銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，項目最快於本月底或下月初推出銷售安排，目前傾向以招標推售，首批將推出不少於兩成單位、即最少5座洋房，而售價將參考港島或九龍區的花園洋房。

項目位於愉景山道28號，共提供21座樓高2層的洋房，實用面積為2023方呎或2171方呎，戶型包括3房3套、4房3套連起居室及4房4套間隔；整個項目其中一個賣點為戶外空間寬敞，平均有3000方呎花園，另樓層高度達4.3米，空間感十足。

意峰有5座洋房設私人泳池，其中21號洋房，實用面積2023方呎，採4房4套間隔，外連3445方呎花園、184方呎平台及714方呎天台，並附有私人泳池。整體佈局上，項目分三排而建，享有開揚維港景色，可遠眺國際金融中心、部份洋房同時享有水塘景色；項目亦鄰近愉景灣高爾夫球會，預計落成日期為2022年4月30日。

此外，陳秀珍指，同系的意堤迄今累售72伙，套現8.8億元；集團來年將主力推售意堤、意峰及樓面面積達49萬呎的大埔項目，該項目主要提供洋房及低座物業。陳續指，由於豪宅供應少，但需求大，故看好豪宅樓價將會向上。

記者：張允亭

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