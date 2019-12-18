今年推售新盤數量不多的信置（0083），將於明年發力，推售最少6個新盤、涉及5000伙，將為該集團2013年實施一手新例後，推售新盤伙數最多的一年。

信置營業部聯席董事田兆源表示，集團預計於明年首季推售兩個新盤，包括西貢康健路133號133 PORTOFINO及何文田嘉道理道St. George's Mansions，其中133 PORTOFINO提供33伙，包括26個分層戶及7幢洋房，大部分單位可享海景。

他續指，133 PORTOFINO標準間隔由2房至4房，2房實用約700方呎、3房實用約1,000方呎、4房面積約1,100方呎。另7幢洋房間隔由4房至5房，面積約2,400至3,500方呎，部分單位備有私人電梯。

項目將正待批預售樓花同意書，於大角嘴奧海城3期設展銷廳，暫未決定銷售方法，預計2020年首季推售；項目關鍵日期為明年9月30日。

另何文田St. George's Mansions 亦有機會於明年首季登場，上半年亦會推售馬鞍山白石項目，涉160伙，而下半年則推售西南九龍住宅項目（1400伙）、元朗錦上路1期項目（2200伙）及黃竹坑2期項目（600伙）。

記者：甘潔瑩