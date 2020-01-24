樓市前景欠佳，寫字樓租金亦有所調整。土地註冊處資料顯示，葵涌九龍貿易中心（KCC）Ｂ座18至21樓全層、以及22樓01至09室，獲美國銀行（BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION）續租4層半樓面約11.7萬方呎，最新月租共343.4萬元，折合呎租約29元，租期共3年，至2022年11月底，即租金支出逾1.236億元，料為今年6月份反修例運動後，最大宗寫字樓續租個案。

土地註冊處資料顯示，上述物業的業主為香港警察儲蓄互助社（HONG KONG POLICE CREDIT UNION），該社於2016年9月購入物業，涉14.08億元，連同去年12月已租出的22樓10至18室、月租38.18萬元計，每月租金收入約381.588萬元，即現可享有租金回報3.3厘。

翻查資料，美林證券（MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) LIMITED）早於2013年7月已租用上址，當時租金共372.5萬元，即新租金較舊租金低7.8%，而該公司及後被美國銀行收購。

香港警察儲蓄互助社是根據香港《儲蓄互助社條例》第119章，聯合一群有共同關係的人（如同事，社區或宗教）而成立的法團組織，該社主旨鼓勵社員儲蓄，並將聚集得來的金錢以較低的利息借貸給予有需要的社員。該社網頁顯示，目前有4.47萬社員，總資產總值達108.92億元。

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