2019年快將踏入尾聲，回顧今年樓市整體表現，上半年交投暢旺，樓價維持高位，惟下半年則受社會事件影響，發展商推盤步伐受阻，一手及二手市場交投放緩。中原亞太區主席兼行政總裁黃偉雄預料，在環球經濟充斥多項不穩定因素下，明年樓價或會有6%至8%的下跌空間。

黃偉雄表示，今年全年整體樓宇買賣錄約7.7萬宗，涉及金額約7,200億元，展望2020年樓市平穩發展下，下年整體樓宇買賣宗數可錄約8萬宗，金額可達8000億元。一手市場方面，相信發展商接下來會積極推盤，以追回今年下半年落後的推盤進度，預料2020年一手樓宇買賣金額可達2800億元，並創歷史新高；二手市場方面，隨著政府於10月份公布放寬按保，樓價短暫止跌，黃偉雄建議，政府可放寬按揭上限提升至2000萬元，從而幫忙市民置業，展望來年二手市場將錄3.6萬宗成交，與今年大致相若。

雖然中美貿易戰局勢向好，但本地爭議短期內未見曙光。黃偉雄認為，2020年樓市會有下行壓力，預計反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，或會下調至170點的低位。

其他報道：

【新盤發售】恆大．睿峰首輪開售128伙 代理料今日沽三成

【新盤登場】萬科西營盤WESTERN STREET開放式戶210呎起

【劈價成交】映御減價「1球」 開放式戶440萬易手

【多相】藍塘傲4房現樓海景示位曝光

【龍床有價】菁雋175呎開放式戶 月租7400元

【折扣吸客】藍塘傲推4年特長成交期「先住後付」計劃

【假期前成交】港灣豪庭兩房730萬 13年升近2倍