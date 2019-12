next

有時單看某宗獨立新聞,或和其他新聞一起看,會有非常不同的感覺。比方說,今早在網上看到英倫銀行發表半年度的金融穩定報告,表示今年4月至今,由於香港的抗議示威活動影響,已經有大約50億美元(約390億港元)資金由香港的投資基金中撤出。該行英指出,根據其計算以及Refinitiv、EPFR Global的數據指出,相關資金相當於香港GDP的1.25%左右。

單看上述新聞,會感覺到香港出現撤資危機,不過,近日彭博卻有一篇文章《Hong Kong Dollar's Longest Rally in Five Years is Buring Shorts》,指出港元升勢令到沽空港元者損手,如撤資港元應弱,那大家相信看好還是看淡。

又說昨天評級機構惠譽,宣布將澳門信貸評級展望從「穩定」降至「負面」,長期外幣發行人違約評級(IDR)則維持「AA」級。惠譽表示,將澳門降級原因與香港相若,正是因為澳門與中國內地在政治及經濟等各方面日漸「同化(gradual convergence)」所致。

說到被降評級,美國早在2011年已被標普等機構調低評級,卻又不見美國的經濟和股巿從此不振,而其實美國和西方的評級機構,自從次按資產也可給與最高評級,其可信程度早已大不如前,如單以其看法進行股巿、樓巿或匯巿的投資,只可說「後果自負」!

陸振球

明報投資及地產版主編