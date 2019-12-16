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【交投牛皮?】本月上旬13宗公營房屋未補價成交 按月相約
文章日期：2019年12月16日 17:46
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整體二手市場交投放緩，連公營房屋亦不例外。房委會今日最新公布的公屋及居屋第二市場成交紀錄；數據顯示，12月上半月未補價公屋及居屋共錄13宗成交，與上月同期14宗相約，其中港島區錄得3宗、九龍區錄得5宗，新界區則錄得5宗。
不過，今年截至12月至中旬，房委會旗下公屋及居屋第二市場錄得2343宗成交，較去年全年錄得1836宗增加507伙或28%。
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