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【取消交易】嘉峯匯首現3宗撻訂 料發展商殺訂132萬

文章日期：2019年12月16日 14:20
嘉華國際（0173）本月初開售至今累沽約130伙的啟德嘉峯匯，據成交紀錄冊顯示，樓盤首現3宗撻訂，有關單位包括1A座1樓F室、2B座16樓C室、2B座9樓C室，實用面積介乎287至460方呎，本月初以681.4萬至982萬元售出，以買家撻訂各被沒收5%訂金計，遭殺訂金額介乎34萬至49萬餘元，估計發展商總共殺訂近132萬元。
 

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