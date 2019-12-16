香港社會活動持續多月，近日轉趨平靜，港鐵（0066）亦回復正常時間運作，但多個商場未敢鬆懈，聖誕節裝飾大減之外，據市場消息稱，以往均會舉行倒數活動的民生區商場，如新地（0016）旗下YOHO MALL，今年將不會舉辦相關活動，市民未能「歡度佳節」。除商場之外，香港迪士尼已於上月底宣布取消園內倒數派對，天際100及會展薈景餐廳亦加設彈性安排條款，應對除夕煙花匯演或被取消的情况。

荷里活廣場等稱「未有資料」

市場消息稱，九倉置業（1997）旗下鑽石山荷里活廣場、新地旗下元朗YOHO MALL、將軍澳東港城，恒地（0012）旗下馬鞍山新港城中心及將軍澳新都城中心等，今年將取消除夕倒數活動。荷里活廣場過去數年均邀請多個電視廣播（TVB）（0511）旗下藝人舉行倒數活動，記者上周五致電客戶服務部，詢問會否舉辦活動，其員工就指「未有資料」；YOHO MALL亦指沒有資料。至於劉鑾雄旗下商場The ONE，近年除夕會在16樓舉行活動，顧客服務部指仍會舉辦，但未收到消息何時會派發免費入場劵。

因應煙花安排 天際100薈景餐廳訂彈性條款

新地天際100過去均會推出「跨年倒數煙火套票」，包含夜間入場門票及飲品換領券各一張，現已在其網頁以438元發售，只適用於12月31日晚上9時至翌日零晨1時。值得注意的是，套票今年特意加入條款，提到如果跨年倒數煙花被取消，已購買套票訪客可獲全數退款。

事實上，維港兩岸地標建築之一國際金融中心（IFC），亦因新地及恒地不再贊助「除夕倒數詠香江」，令重心轉移至灣仔會展。會展薈景餐廳今年仍設「除夕倒數派對」，記者致電訂座熱線時，員工指現時可預訂當晚自助餐，即使煙花取消仍會舉行派對，惟客人可在當日才購買派對門票。

主題樂園方面，香港迪士尼原本在今年10月公布，相隔11年後重新舉辦「奇妙跨年倒數派對」吸客，表演由晚上9時開始至凌晨3時。不過樂園在11月底又稱，仔細評估目前的深宵交通狀况後，決定取消派對，客人可獲退款。雖然迪士尼取消園內的倒數活動，香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店仍會舉行倒數派對。

旅發局：全力籌備除夕倒數活動

旅發局近月已因應社會局勢已取消多個活動，上月底曾表示，香港繽紛冬日節、除夕倒數及新春匯演3項活動是本地重要及標誌盛事，會考慮公眾安全及留意社會環境，作相應安排，正在全力籌備除夕倒數活動，首要考慮仍是公眾安全。

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