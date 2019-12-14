今年一手市場大收旺場，中原地產研究部統計指，今年一手私人住宅買賣登記暫錄20,341宗，涉2,173.5億元，預計全年一手登記約20,840宗，涉及2,225億元，將較2018年的15,458宗及2,255.5億元，分別上升34.8%及下跌1.4%，中原研究部高級聯席董事黃良昇指，一手宗數高達2萬宗水平，將是創2004年26,885宗後的15年新高。

而本月截止至12月11日，2019年12月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得302宗，總值33.1億元，預期整月約有800宗及85億元，將較11月的2,089宗及196.7億元，分別大幅下跌61.7%及56.8%，預計本月的登記宗數是創2018年12月386宗後的12個月新低，金額是創2016年3月74億元後的45個月新低，這反映11月期間發展商放緩推盤，以致一手交投顯著下降。

而二手私人住宅買賣登記方面，今年暫錄34,585宗及3,038.4億元，預測全年約35,880宗，涉3,150億元，將較2018年的38,782宗及3,289.7億元，分別下跌7.5%及4.2%，而二手宗數將創2016年34,657宗後的3年新低。

而本月截至11日，二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,007宗，總值87.6億元，預測整月登記約2,300宗及200億元，將較11月的3,350宗及265.2億元，分別下跌31.3%及24.6%。黃良昇預計，登記宗數及金額是自2019年9月的1,970宗及154.8億元之後，同創3個月新低，這顯示11月間社會氣氛不穩，打擊市民的買樓意欲，影響二手成交減少。