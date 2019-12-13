港島區罕有豪宅官地大坑道135號住宅用地，地政總署表示，收到25份標書，為今年6月反修例運動後，收到標書數目最多的地皮，同時亦是政府賣地歷來次多標書地皮之一，與2018年1月出售觀塘安達臣道地皮、及2018年4月青衣寮肚路地皮收到的標書數目相同。

資料顯示，政府賣地歷來獲收最多標書的地皮，是2017年7月推售的馬鞍山白石住宅官地，當時收到30份標書，並由信置（0083）以以13.83億元、每方呎樓面地價11,588元投得地皮。是次入標的發展商，大多為港資，包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、九倉（0004）、嘉里（0683）、華置（0127）、鷹君（0041）、華懋、南豐、建灝、佳明（1271）、大昌集團（0088）及東立地產，另永泰地產（0369）亦有入標，而信置夥拍麗新（0488）及嘉華（0173）。

另部份中資亦捲土重來，中海外（0688）、合景泰富（1813）、中信泰富、香港建設（0190）等以獨資形式入標。大坑道135號為前公務員宿舍，佔地42,948方呎，可建樓面約12.9萬方呎。綜合業界人士資料，地皮估值約19.3億至54.1億元，每方呎樓面地價1.5萬至4.2萬元。

記者：甘潔瑩

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