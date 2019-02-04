樓價走勢再次逆轉，中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，8大指數齊跌兩周，相隔14周、即約3個半月來後首現。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL於10月中《施政報告》出台後，曾連升2周兼結束10周即約2個半月連跌，顯示政策成功止跌，其後CCL升勢乏力，近4周3跌1升。今周錄179.11點，按周跌0.43%，重返樓價止跌前179.01點水平附近，蒸發過去6周、即約1個半月來的累計升幅，樓價止跌正式結束，相信CCL持續下跌，目標為今年2月低位169點水平。

至於反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，最新報180.62點，按周跌0.47%；CCL(中小型單位)報179.41點，按周跌0.41%。CCL、CCL_Mass、CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌1.24%、1.26%及1.19%。至於CCL(大型單位)報177.55點，按周跌0.53%，連跌3周共2.20%，顯示豪宅樓價同樣走勢乏力。

分區方面，新界兩區樓價走勢持續回軟，其中新界東CCL Mass報186.34點，按周跌0.62%，兼為39周即逾9個月新低紀錄；新界西CCL Mass報161.18點，按周跌0.49%，同樣是39周新低。可留意的是，新界東、新界西指數同樣連跌4周，分別累跌2.79%及3.04%，兼同樣回到止跌前水平。

港、九市區樓價走勢也開始回軟，九龍CCL Mass報176.92點，按周跌0.50%；港島CCL Mass報189.69點，按周跌0.32%。九龍CCL Mass、港島CCL Mass齊跌2周，分別累跌1.55%及0.36%。